Prisonnier à Mont-Soleil, loin de l'horreur des tranchées

Le magazine «Passé simple», mensuel romand d’histoire et d’archéologie, vient de publier un important dossier au sujet des prisonniers de guerre à Mont-Soleil (1916-1917). L’enquête menée par Sylviane Messerli, directrice du Centre de recherche et de documentation «Mémoires d’Ici», à Saint-Imier, s’intéresse en particulier à la correspondance échangée entre Henri Castel, fait prisonnier à Roubaix par les Allemands, et sa marraine de guerre, la Neuchâteloise Lydia Clottu. Entretien à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.