Quand l’agriculture se présente à l’école

Des agriculteurs jurassiens proposent depuis quelque temps des interventions dans les écoles du Jura et du Jura bernois. Objectif: transmettre aux élèves les connaissances de base de l’agriculture et expliquer la filière de la production alimentaire, avec un accent sur la consommation responsable et durable des denrées alimentaires. Reportage dans une classe de Bassecourt, à découvrir dans Le Quotidien Jurassien de mardi.