Quelque 38 000 festivaliers au Chant du Gros

Pas moins de 38 000 personnes ont passé les portes du Chant du Gros, ce week end au Noirmont. Un défi relevé sans couac technique, ni accroc d’ordre sécuritaire, par près de 1300 bénévoles et les têtes d’affiche Sanson, Maé et Les Insus. Satisfait, Gilles Pierre répond aux critiques et assume ses choix en matière de programmation. Compte-rendu dans Le Quotidien Jurassien de lundi.