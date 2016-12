Questionner la maison individuelle, et l'engazonner

Sylvain Dubail et David Begert, du bureau d’architectes Dubail et Begert, ont créé une maison avec une façade en gazon, à Saignelégier. Les deux associés - qui ont voulu questionner le concept de maison individuelle qui arrive en bout de course avec la densification - , ont été sélectionnés pour représenter le Jura à l’exposition collective «Schweizweit/architecture récente en Suisse» visible au musée d’architecture de Bâle. Visite dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.