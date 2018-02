Recomptage minutieux, mais sans surprise

Le recomptage des bulletins de l’élection au Conseil de ville de Delémont d’octobre dernier n’a finalement mis en évidence que quelques erreurs humaines. Le nombre de bulletins par parti demeure inchangé. Quelques différences sont néanmoins apparues dans le nombre de suffrages obtenus par chaque formation politique et le Bureau de vote a mis la main sur onze bulletins similaires et cinq autres identiques, les onze en faveur du parti socialiste. D'autre part, une candidate PDC au Conseil de ville et au Conseil communal s'est dénoncée et a été inculpée. Le point dans notre édition de lundi.