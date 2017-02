«Redonner un sens et de la valeur à sa vie»

Avez-vous déjà réfléchi à ce qu’il se passerait si vous aviez un accident grave? Qui prendrait les décisions à votre place? Les directives anticipées permettent de consigner les volontés de soins et traitements qu’une personne souhaiterait recevoir ou non dans le cas où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer par elle-même. Bien qu’elles abordent des sujets tabous, comme la mort, Laurence Frésard estime qu’elles peuvent être libératrices. Explications dans Le Quotidien Jurassien de samedi.