Refus d’une assurance des soins dentaires

Le Parlement a nettement refusé hier la proposition visant à créer une assurance des soins dentaires au plan cantonal. Loïc Dobler (PS) et la gauche ont vainement plaidé l’intérêt d’une telle assurance pour éviter que de nombreuses personnes et familles renoncent aux soins dentaires. Le système en place est jugé globalement suffisant, et l’on craint les coûts d’une telle assurance dans les rangs de la droite. A lire dans l'édition de ce jeudi.