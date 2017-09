Rémy Zaugg exposé à Moutier, Delémont et Porrentruy

Rémy Zaugg, sans doute l’artiste jurassien le plus connu à l’étranger, fait l’objet d’une grande opération menée pas trois musées jurassiens, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, le Musée d’art et d’histoire à Delémont et le Musée jurassien des arts à Moutier. L’exposition multisites sera inaugurée samedi à Porrentruy (à 11 h), à Delémont (à 15 h) et à Moutier (à 18 h). Retour sur la carrière exceptionnelle d'un artiste dont les pinceaux furent guidés par des instincts de philosophe.