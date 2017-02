Rencontres prévues à la suite du film

Le film Demain avait connu de beaux lendemains, avec une multiplication d’initiatives locales, dans le Jura ou ailleurs. Toutes proportions gardées, le documentaire de Daniel Künzi Jura: enracinés à leur terre a rencontré un certain écho et pourrait essaimer à son tour. Deux rencontres sont prévues à Delémont et Tramelan. Mais tous les paysans jurassiens ne se sont pas reconnus dans le film. La suite dans notre édition de jeudi.