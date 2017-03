Rendre de la terre pour pouvoir construire

Les pressions fédérales pour restituer de la zone à bâtir s’exercent en Ajoie.

Deux communes, Courchavon et Basse-Allaine, rendront respectivement 5 ha et 8 ha de zone à bâtir, mais pas forcément au profit de l’agriculture. En Ajoie, les élans démographiques sont contrastés, avec des communes qui ont perdu 10% de leur population depuis 2000, et d’autres qui ont augmenté leur population d’un quart. Le point.