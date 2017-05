Réorganisation scolaire aux Franches-Montagnes

Un cercle scolaire Franches-Montagnes Est pourrait voir le jour dès l’année prochaine. Le but de cette réorganisation est de maintenir au moins une classe dans chacun des villages concernés, soit Le Bémont, Les Enfers, Montfaucon et Saint-Brais. Des classes à multi-degrés seront mises en place dès août 2017 du côté du Bémont et des Enfers, à titre de projet pilote. Explications dans notre édition de jeudi.