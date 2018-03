Retaper les vieux vélos, un travail par étape

Passionné par les anciens vélos de course, François Zahno, de Delémont, redonne une seconde vie à ces bécanes, à la mode chez les hipsters et les étudiants des grands centres urbains. Très habile dans le travail sur le métal, ce jeune homme a besoin de deux jours pour retaper une bicyclette. Il nous parle des étapes à suivre lors de la restauration de ces bijoux et des erreurs à ne surtout pas commettre, comme repeindre un vélo ancien. Un véritable sacrilège, selon lui. A lire dans notre édition du jour.