Retour à l'Âge du Bronze sur le Roc de Courroux

Les Jurassiens des temps lointains se sont installés non pas comme nous au plat dans les vallées, mais sur les hauteurs, bien à l’abri des menaces de ces âges farouches. Ainsi, quatre fortifications préhistoriques sont perchées dans le canton. Des sites ancestraux revenus au jour grâce à la patience et la passion d’une poignée d’archéologues. Incursion dans le plus intrigant d’entre eux, le Roc de Courroux, en compagnie de l’archéologue cantonal Robert Fellner.