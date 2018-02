Retour à l'état sauvage

La nature reprend gentiment ses droits dans le secteur de la Roche Saint-Jean, à proximité de la demi-jonction autoroutière de Choindez. Depuis le déplacement de la route cantonale sur la rive gauche de la Birse, cette rivière et le ruisseau de Rebeuvelier sont en cours de revitalisation. Par la même occasion, «le but sera aussi d’offrir un nouveau et important corridor écologique à la faune», explique Thierry Arnet, chargé de projet au sein du bureau Biotec. Détails à découvrir aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.