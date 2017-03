Retraites: ce n'est pas encore gagné

Il s’en est fallu d’une voix pour que la réforme de la prévoyance vieillesse échoue au Conseil national hier. Une voix car il fallait la majorité qualifiée. Le PLR et l’UDC ont voté contre le paquet, à l’exception d’un élu radical, le directeur de l’Union suisse des paysans Jacques Bourgeois, qui s’est abstenu. Une voix qui compte!

C’est dire que le paquet issu de travaux parlementaires laborieux ne tient qu’à un fil. Hier déjà, la contestation montait chez les partenaires sociaux. Du côté des milieux économiques, on entend des voix appeler à voter non lors du scrutin populaire du 24 septembre prochain, où il faudra approuver la révision de la Constitution pour augmenter la TVA. Côté syndicats, ce n’est pas l’enthousiasme non plus.

C’est pourtant un authentique compromis qui a passé la rampe des Chambres fédérales. Et il faut bien dire que le Conseil des États a beaucoup pesé dans le résultat. Ce sont les sénateurs qui ont soutenu une hausse de 70 fr. des rentes AVS. Les syndicats avaient échoué l’automne dernier à faire passer une initiative pour une augmentation des rentes AVS de 10%. C’est un petit pas qui est fait dans ce sens. En revanche, il faudra avaler la baisse des rentes du deuxième pilier puisque le taux de conversion passera de 6,8 à 6%. En 2010, une baisse de 6,8 à 6,4% avait été rejetée par 72% des Suisses!

Les femmes devront en outre faire leur deuil de la retraite à 64 ans, qui était vue comme une petite compensation des inégalités salariales auxquelles elles sont toujours confrontées. On le voit, il y a beaucoup de raisons de refuser la réforme en votation, beaucoup de monde qui pourrait refuser ces sacrifices. La réforme est douloureuse pour tout le monde. Les futurs retraités peuvent trouver légitimement injuste d’être moins bien lotis que ceux de ces dernières années. La votation s’annonce risquée.

Ce sera l’heure de vérité pour le compromis helvétique. Refuser ce paquet, ce sera rendre l’exercice du pouvoir plus difficile en Suisse, un gros pas de plus vers une Suisse ingouvernable.

GEORGES MAILLARD