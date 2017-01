RIE III: la Suisse n'a pas le choix (paraît-il)

La Suisse doit réformer le régime d’imposition des entreprises pour se conformer aux règles internationales. Le comité jurassien «Oui à la réforme fiscale» le rappelle en présentant ses arguments favorables à la RIE III sur laquelle on votera le 12 février prochain. En cas de refus, signale le comité, on risque de perdre des emplois et des ressources fiscales avec le départ de grandes sociétés internationales.