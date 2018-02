Rien d'exceptionnel aux températures actuelles

Les températures glaciales actuelles alimentent les conversations. L’épisode actuel n’a pourtant rien d’exceptionnel et il n’aura duré que quelques jours. Du côté des services sociaux, un constat: on ne signale pas de situations dramatiques. Rien à voir avec ce qu’on avait pu observer en 1985. ll faut dire que cet hiver-là, le mercure descendait à -30 degrés Celsius voire plus froid encore, à comparer avec nos -10 degrés à -15 degrés Celsius de ces jours. Prise de température dans notre édition du jour.