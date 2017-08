Rumeurs, ragots et racontars

Elles étaient neuf jeunes filles entre 13 et 16 ans, sur scène samedi soir pour présenter leur spectacle «Rumeurs, ragots et racontars». Créée par Marie-Jeanne Liengme en partant d’improvisations des élèves, cette œuvre traite du poids des mots et de leur impact. Cette pièce théâtrale a été présentée aux élèves breulotiers en fin d’année scolaire et samedi aux familles des comédiennes en herbe.