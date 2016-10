Saint Germain fait toujours des miracles

Les Prévôtois ont fêté ce week-end leur vigne dans la ville et ses ceps poussant joyeusement à l’ombre de la collégiale. Pour célébrer le raisin, on s’est évidemment pressé sur l’esplanade, pour manger, boire, échanger, rire et partager un peu de la philosophie suivie par le vigneron Aurèle Morf et les grappes de bénévoles rassemblés par l’association viniculturelle Autour de Saint-Germain. Cette idée d’une «économie joyeuse», affranchie de sa volonté aveugle de croissance, a été au coeur de la conférence donnée vendredi soir par le professeur à l’Université de Lausanne (UNIL) Christian Arnsperger. La suite dans notre édition de lundi.