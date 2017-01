Saint-Imier: une fromagerie qui prend de la hauteur

La fromagerie Spielhofer, à Saint-Imier, a entamé la construction d’un étage supplémentaire sur son bâtiment de la rue de l’Envers, où elle est installée depuis 2004. Ce volume supplémentaire de 6000m3 lui permettra de développer des activités de préemballage et de disposer de davantage de place pour le stockage de ses produits finis ou à affiner. Une première étape dans le développement de cette entreprise qui a le vent en poupe et qui envisage un agrandissement encore plus important à l’horizon 2020-2025, si la croissance actuelle devait se poursuivre. La suite dans notre édition de jeudi.