Sans TV et sans écran, sept jours durant

La Semaine sans télévision mise sur l' insolite. I l sera possible de s’initier au lancer de hache ou même au yoga du rire à Delémont, du 23 au 30 avril. «Le but est de faire sortir les gens de leur salon», avance Laurent Davids, un stagiaire belge basé dans le Jura et chargé de mission de la Semaine sans télévision pour la ville de Delémont. Le programme dans notre édition de samedi.