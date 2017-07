Saype se joue des lignes au Tennis de l'Avenir

Depuis dimanche soir, l’artiste français Saype, qui a vécu six ans à Moutier, réalise une fresque pour les dix ans du Tennis de l’Avenir. Saype, de son vrai nom Guillaume Legros, a choisi de reproduire une scène du match d’anthologie de Roger Federer et Stanislas Wawrinka lors de leur victoire aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. L’occasion pour cet ancien infirmier de l’Hôpital du Jura bernois de «laisser une trace dans une ville où je me suis tout de suite senti chez moi». Reportage.