Séjours illégaux a priori stables, mais vigilance pour le travail au noir

Le Ministère public jurassien a condamné l’an passé par voie d’ordonnances pénales 83 personnes pour séjour illégal dans le Jura. Quatre personnes se sont vu notifier pour la même année 2017 une décision de renvoi. Les chiffres sont assez semblables à ceux enregistrés un an plus tôt. Par contre, syndicat et canton évoquent une possible progression du travail au noir, sans pouvoir en l’état l’étayer par les chiffres. Le point dans notre édition de mardi.