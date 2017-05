Sensibiliser à la nature par la photographie

Après tout, pourquoi accorder une si grande attention à la nature? Pourquoi dépenser tant d'argent pour la protéger? La réponse, comme bien souvent, vient par l'image! Car si vous êtes comme M. Donald Trump qui s'apprête à sacrifier l'écosystème de la planète pour l'économie et le gain, visitez donc cette exposition de photographie les 17 et 18 juin prochains à Saignelégier. L'objectif du Photo Club Franches-Montagnes, organisateur de l’événement, est de sensibiliser les insensibles à la protection de la nature. Et il y arrivera, car une image vaut 3000 mots.