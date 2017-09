Septante ans de lutte autonomiste en 40 images

Une quarantaine de photos en grande majorité inédite seront présentées lors de la Fête du peuple pour retracer 70 ans de lutte et surtout de militantisme pour la cause jurassienne. Le choix a été particulièrement ardu parmi les milliers d’images, principalement prises par notre ancien confrère Bernard Willemin, de Courtételle, qui a mis ses archives à disposition du MAJ et du photographe Géraud Siegenthaler. Ce riche patrimoine, complété d’autres fonds, a fait naître l’idée de créer une Fondation chargée de le réunir, l’inventorier et le mettre en valeur dans le seul canton pouvant raconter toute son histoire par la photographie. Le Quotidien Jurassien propose aujourd'hui un arrêt sur images.