Shampoing en self-service pour les amis à poils

C’est une première dans le Jura: une station de lavage self-service pour chiens a vu le jour début juin à la rue du Stand à Delémont. Le lieu est entièrement équipé et agencé pour la toilette de nos amis canins, et on peut s’y rendre sans rendez-vous. Un service à domicile gratuit est possible sur demande à Delémont. Aujourd'hui, c'est Le Quotidien Jurassien qui rince.