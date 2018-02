«Si j’ai un rêve? Chanter jusqu’à la fin!»

Vincent Vallat sera en concert vendredi au Soleil à Saignelégier pour fêter ses 30 ans de carrière. Chanteur, compositeur, interprète, troubadour, saltimbanque, barde, il a écumé les scènes de la région et d’ailleurs, avec plus de 2000 concerts et soirées à son actif. Trente années de musique, plus de 90 compositions et sept albums sur lesquels revient Vincent Vallat. Rencontre dans Le Quotidien Jurassien de mardi.