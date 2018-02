«Si je n’avais pas osé pousser la porte des AA, je ne serais pas là aujourd’hui!»

«Éclats de verre, éclats de vie, éclats de rire», tel sera le thème de la c onvention des Alcooliques anonymes qui réunira près de cent personnes, samedi et dimanche au Centre Saint-François à Delémont. «Ces mots évoquent les verres qui tintent, la vie qui éclate à cause de l’alcool, puis le retour du sourire», explique Julien, qui prend part depuis bientôt 20 ans aux activités des Alcooliques anonymes (AA). Derrière ce nom d’emprunt se cache un quinquagénaire jurassien qui rappelle que ces deux journées permettent aux personnes qui souffrent d’alcoolisme de se retrouver à l’abri des festivités carnavalesques. À lire dans notre édition de mardi.