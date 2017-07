Silvia Rubin se retire

La conseillère municipale de Moutier Silvia Rubin (Interface) a annoncé hier sa démission de l’exécutif avec effet au 31 octobre. Bien que déçue du résultat du vote du 18 juin, celle qui prônait le maintien de Moutier au sein du canton de Berne indique vouloir bénéficier de plus de temps pour sa vie privée et professionnelle. «Je ne claque pas la porte. En partant maintenant, une transition en douceur sera possible dans la perspective des élections municipales de 2018», explique-t-elle. Manuel Gsteiger, premier des viennent-ensuite, est prêt à prendre le relais dès cet automne.