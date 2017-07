Soixante minutes chrono

Ouvert depuis moins d’une année, l’«escape room» – un jeu d’évasion dans une pièce – de Porrentruy a accueilli plus de 300 groupes de joueurs. Dans ce jeu grandeur nature, un groupe est enfermé dans un espace clos et doit trouver comment s’en échapper, en résolvant une série d’énigmes. Une seconde salle va ouvrir à Porrentruy, et d’autres dans le district de Delémont. Le Quotidien Jurassien prend la clef des champs dans son édition du jour.