Solar: ces masques qui ont tant à raconter

C’est dans l’intimité de la salle du CCL, à Saint-Imier, que la compagnie de théâtre Utopik Family peaufine sa dernière création. Pièce muette où le masque est roi, Solar aborde des thèmes durs comme la prostitution, la mort et l’abandon, dans la nuance et la finesse. Le spectacle sera présenté en première à Saint-Imier du 27 au 29 janvier, puis à Delémont les 3 et 4 février.