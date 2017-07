Son robot en Lego lui vaut les éloges

Loïc Wermeille, 19 ans, de Saulcy, a réalisé un petit exploit pour son travail de maturité: programmer et réaliser entièrement un robot capable de résoudre un Rubik’s Cube. Un projet ambitieux, construit en Lego, qui a impressionné ses professeurs. Ce mordu de robots depuis ses 13 ans est membre fondateur du club Robots-JU, et souhaite faire de sa passion son métier. Il va ainsi commencer un cursus en microtechnique à l’EPFL à l’automne. Dans le but de se spécialiser ensuite dans la robotique. Rencontre.