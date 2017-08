Soyhières fêtera son saint homme

Soyhières, village béni à plus d’un titre, s’apprête à se remémorer en fête les 200 ans de l’arrivée en son église d’un curé hors norme: Jean-Pierre Blanchard. Révéré pour son savoir théologique et les miracles qu’on lui prêtait, le père Blanchard a profondément marqué les paroissiens en à peine 7 ans de sacerdoce. Le dimanche 1er octobre sera consacré au souvenir de ce serviteur de Dieu mort en 1824, et dont la crypte à Soyhières dégage toujours une odeur de sainteté. A lire aujourd'hui.