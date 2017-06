Succès croissant pour le festival Delémont'BD

«Nous approchons le rêve partagé il y a 3 ans», s’est réjoui Philippe Duvanel, directeur artistique de Delémont’BD, en annonçant hier que plus de 14 000 festivaliers ont célébré pendant trois jours le 9e art. Cela représente 2000