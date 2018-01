Sur l'autoroute, s'en tenir à un code de bonne conduite

Face aux nombreuses incivilités constatées sur l’autoroute et après avoir été inondés de demandes, le canton et la police lancent une large campagne de prévention. Ils somment les conducteurs d’appliquer le principe de la «fermeture éclair» qui consiste à utiliser les deux voies de circulation le plus longtemps possible à l’approche des tunnels. Le point dans notre édition du jour.