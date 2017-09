Sur les chemins de leur terroir

Cent vingt élèves des collèges de Courtelary et de Saint-Imier ont participé hier à une journée gourmande organisée par la Plate-Forme Prévention de l’Espace Jeunesse d’Erguël. En lien avec un thème annuel, intitulé «Energy» et mariant alimentation et mouvement, la journée a aussi été l’occasion pour les élèves de 9e Harmos d’enfiler leurs chaussures de marche. Le Quotidien Jurassien leur a emboîté le pas.