Sur leurs grands chevaux depuis 10 ans

Le derby équestre de la Saint-Martin fêtait hier sa 10e édition, accueillant 64 équipages et près de 250 chevaux. À cette occasion, les organiseurs ont accueilli un invité d’honneur, Werner Ulrich, cavalier bernois de niveau international. Le Mont-de-Cœuve et les rues de Porrentruy ont vu chevaux et cavaliers franchir de multiples obstacles lors de leur parcours. Reportage.