Tag Heuer suit la tendance de l'individualisation de ses produits horlogers

Tag Heuer lance à Bâle un partenariat avec le roi de la customisation George Bamford. Une série limitée de produits naîtra de cette union. D’autres marques du groupe LVMH, Zenith et Bulgari, pratiquent ce genre d’échanges qui se multiplient dans la branche et qui ne se limitent plus au seul dessin d’une pièce. «Le but est d’occuper des niches que l’industrie ne peut pas couvrir», explique Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger de LVMH. Ces alliances entre un fabricant et une griffe, comme cela est répandu dans la mode, représentent une opportunité pour de nouveaux ateliers horlogers et un défi pour l’industrie traditionnelle. Une rencontre au salon Baselworld proposée dans notre édition du jour.