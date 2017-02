Tarif neuchâtelois jugé trop bas

La direction de l’Hôpital du Jura bernois critique vigoureusement le nouveau tarif extra-cantonal neuchâtelois, qu’elle juge trop bas et contraire à l’esprit de la LAMal. L’HJB indique toutefois qu’elle prendra en charge le surplus occasionné pour ses patients non bernois. À Neuchâtel, on se range derrière la LAMal. Explications.