The Hillbillys, le petit groupe rock qui démonte, qui démonte

Ils sont cinq, ont 19 ans et sont réunis autour d’une même passion: la musique, et le blues-rock plus particulièrement. Passé par le Tremplin musical, concept lancé l’an dernier par la Commission de la jeunesse du Jura bernois, le groupe The Hillbillys commence à se faire un petit nom dans la région. Avec énergie et motivation, la joyeuse bande affirme peu à peu son identité. Et fera parler d’elle cet été. Rencontre rock'n'roll dans notre édition du jour.