Tombent les poteaux

La mise en service d’une ligne électrique sous l’autoroute entre Courrendlin et Moutier permet à BKW de démonter la ligne aérienne haute tension entre Bassecourt et Moutier. L’opération globale coûtera plus de 4 millions de francs et nécessitera des travaux d’environ six mois. Et c'est bien sûr le paysage qui en bénéficiera. Le point dans notre édition du jour.