Toujours plus nombreux à choisir la voie d'Exit

De plus en plus de personnes dans le Jura et le Jura bernois adhèrent à Exit, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le nombre d’adhérents s’élève à 583 dans le canton du Jura, où six personnes ont choisi le suicide assisté l’année dernière. On ne choisit pas de partir ainsi sans raisons. Exit pose des conditions strictes. La Commission jurassienne d’éthique clinique veille du côté des institutions de soins. Un sujet à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.