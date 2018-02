Tout a fonctionné comme sur des roulettes pour Mizendrope

Il y avait beaucoup de monde pour suivre le premier contest de skate organisé par l’association Mizendrope samedi à Porrentruy. Un public jurassien, mais venu aussi de Suisse Romande et de France. L’association souhaitait ainsi présenter son sport, ou son art. Elle le fait dans l’idée du maintien et du développement de son infrastructure couverte, actuellement logée dans la zone industrielle des Grandes-Vies à Porrentruy. Le point sur le concours et les projets de l'association à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.