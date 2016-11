Tout circule dans les tunnels, sauf les ondes

Bien que la statistique policière ne le démontre pas, les contresens s’avèrent réguliers sur le tronçon le plus méridional de l’A16, entre La Heutte et Bienne. Viasuisse a diffusé cette année 5 alarmes à ce sujet, 5 aussi en 2015, 6 en 2014, 2 en 2013 et 8 en 2012. Le système d’inforoute à la radio fonctionne à satisfaction, mais il demeure totalement inopérant dans les tunnels du Taubenloch où les ondes ne passent pas. Qu’élus et citoyens s’en alarment depuis plus de dix ans ne change rien à l’affaire: il faudra encore s’armer de patience avant de voir le bout du tunnel.