Toute une région d’une seule voix

Le canton du Jura revendique le rétablissement de la liaison directe entre Bâle et l’Arc lémanique via la région jurassienne dans le cadre de PRODES 2035. C’est le message délivré vendredi à Berne par le président du Gouvernement jurassien David Eray. Le doublement de la ligne à Grellingue ne suffit pas. Parmi les revendications jurassiennes figure l’établissement d’une liaison directe entre La Chaux-de-Fonds et Delémont via les Franches-Montagnes. La suite dans notre édition de samedi.