Travail de l'ombre, mais travail utile

Après 9 ans à la mairie de Pleigne, Daniel Pape, élu à 26 ans – et alors plus jeune maire du Jura – a remis les rênes de la commune à son successeur Hubert Frainier, PDC comme lui. Deux mandats qui se sont avérés bien chargés en chantiers souterrains. «Nous avons fait un travail de taupes, le plus utile, le plus onéreux aussi, et sans aucun doute le moins visible», sourit l’ex-maire. Daniel Pape laisse derrière lui un village dont les infrastructures et les finances sont saines, mais regrette toutefois que la commune ne soit pas montée dans le train de la fusion. Rencontre dans notre édition du jour.