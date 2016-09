Travaux lancés pour le puits des Sauges

Après une décennie d’études et de procédures astreignantes et complexes, le projet de puits des Sauges à Sonvilier, qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement en eau de 27 communes du Jura et du Jura bernois, entre enfin dans sa phase de réalisation. Le plan de quartier faisant office de permis de construire a été signé par le canton le 31 août et les travaux de construction de la station de pompage ont débuté dans la foulée. A lire dans l'édition de ce jeudi.