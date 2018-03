Trois associations partagent un local au coeur de la vieille ville

Un tout nouvel Espace des associations vient d’ouvrir ses portes en vieille ville de Delémont. Dans ces anciens locaux commerciaux rénovés rue de l’Hôpital, trois associations «à but idéal» offrent désormais leurs activités en vitrine: l’ATE, Pro Natura Jura et la FICD. L’inauguration officielle aura lieu samedi, jour de marché, avec animations de 9 h à 16 h et discours à 11 h. Explications à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.