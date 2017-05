Trois jeunes éleveurs au centre du ring

La 10e édition de Junior Arc Expo a eu lieu samedi à la Halle-cantine de Saignelégier. En tout, ce sont 170 bovins qui ont été présentés par une septantaine d’éleveurs âgés au plus de 35 ans et venant de tout l’Arc jurassien.

Noa, Zoé et Zélie Cattin, du Peuchapatte, ont participé au concours

de jeunes showmen. Une rencontre à découvrir dans l'édition de ce lundi.