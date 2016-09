Un air de Dijon sur les hauteurs de Sonvilier

Depuis l’an dernier, l’hospice du Pré-aux-Boeufs, sur les hauteurs de Sonvilier, s’est lancé dans la culture et la production de moutarde. Une initiative rare à cette altitude, mais qui porte ses fruits: grâce aux quelque 120 à 150 kilos récoltés en août, plus d’un millier de pots de moutarde au vin rouge et de moutarde gros grains seront produits d’ici cet automne. Rencontre dans notre édition de mercredi avec l’initiatrice du projet Monika Gerlach, responsable du secteur agriculture et du jardin potager du Pré-aux-Boeufs.